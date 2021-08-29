انفجار قوي جديد في محيط مطار كابل.. وأنباء أولية عن عشرات الجرحى

شهدت العاصمة الأفغانية كابل الأحد انفجارا عنيفا جديدا في محيط “مطار حامد كرزاي الدولي”.

وأكدت مصادر محلية أن “الانفجار دوى في شارع الشهيد في منطقة هانغرة، على الطريق المؤدي إلى المطار”، وأشارت إلى أن “التقارير الأولية تتحدث عن عشرات المصابين جراء الانفجار”.

وفيما تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قيل إنها تظهر عمود دخان يتصاعد فوق موقع الانفجار، قالت وكالة “نوفوستي” الروسية عن مصدر مطلع تأكيده أن “الانفجار نجم عن هجوم صاروخي”، بينما ذكرت مصادر محلية ان “صاروخا أصاب منزلا سكنيا في المنطقة الأمنية الـ11 من كابل”.

المصدر: روسيا اليوم