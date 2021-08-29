إشكال في بلدة كوكبا.. والاهالي طلبوا من النازحين السوريين المغادرة

وقع فجر اليوم الاحد إشكال في بلدة كوكبا قضاء راشيا الوادي بين شبان من ابناء البلدة وآخرين من التابعية السورية تطور الى تضارب بالآلات الحادة والسكاكين والعصي.

وقد أدى ذلك الى اصابة شابين لبنانيين من البلدة هما آدم خالد مغامس ويوسف غسان مغامس بجروح بليغة استدعت نقل الاول الى مستشفى عين وزين والثاني الى مستشفى راشيا الحكومي.

وتوترت الاجواء في البلدة التي يقطنها قرابة الـ900 نازح سوري منذ سنوات ما استدعى تدخل الجيش اللبناني ومخابرات الجيش والاجهزة الامنية التي طوقت البلدة حتى ساعات الصباح الاولى للحؤول دون حدوث ردات فعل بعد ان كانت حال احد المصابين حرجة.

وظهر الأحد تداعى اهالي بلدة كوكبا الى اجتماع في قاعة مقام الشيخ الفاضل حيث اتخذ قرار بالاجماع من قبل الاهالي بالطلب الى العائلات السورية مغادرة البلدة في غضون ساعات وبالفعل اخلى العدد الاكبر من النازحين منازلهم مع عائلاتهم واولادهم ونقلوا امتعتهم الى خارج البلدة ومعظم هؤلاء يعملون في الاراضي الزراعية وقطاع البناء.

وتجدر الاشارة الى ان الاشكالات تكررت في البلدة بين الاهالي والنازحين حيث كانت تأخذ طابعا عنفيا ليأتي هذا القرار من الاهالي بالاجماع تداركا لما هو اخطر.

وحذر الاهالي اصحاب الاملاك حيث يستأجر النازحون السوريون من التهاون في تطبيق هذا القرار والغاء عقود الايجار معهم.

المصدر: مراسل الموقع