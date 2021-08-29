طالبان تعلن سيطرتها على 3 بوابات لمطار كابل

أعلنت حركة طالبان التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان أنها تسلمت السيطرة على ثلاث من بوابات مطار حامد كرزاي الدولي في كابل بعد انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية منها.

ونقلت قناة “طلوع نيوز” الأفغانية في ساعات متأخرة من أمس السبت عن طالبان تأكيدها أن العسكريين الأمريكيين الذين يشرفون على عمليات الإجلاء من كابل انسحبوا من ثلاث من بوابات المطار وبعض الأجزاء الأخرى منه، مضيفة أن قوات الحركة تسيطر عليها الآن.

وأوضحت شبكة “شينخوا” الصينية أن هذا التصريح جاء على لسان العضو البارز في المكتب السياسي لطالبان، إنهام الله سامانجاني، ونقلت عنه قوله إن بين هذه البوابات مدخل القسم العسكري من المطار وإن القوات الأمريكية حاليا تسيطر على جزء صغير فقط من المطار، بما في ذلك المنطقة التي يوجد بها نظام الرادار.

المصدر: وكالات