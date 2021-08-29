دول مجموعة السبع وتركيا وقطر تعقد اجتماعا حول أفغانستان

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية يوم الأحد بأن مسؤولين من تركيا وقطر ومجموعة السبع يعتزمون عقد اجتماع يوم الاثنين لبحث مستقبل أفغانستان ومطار كابل.

وأضافت الصحيفة أنه بعد مغادرة الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء ستزداد صعوبة الطريق أمام الأفغان لإجلاؤهم مع سيطرة طالبان الكاملة على المطار.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن المسؤولين يجرون محادثات مع الحلفاء وطالبان للسماح باستئناف الرحلات الجوية غير العسكرية في أسرع وقت ممكن بعد رحيل الجيش الأمريكي.

ولم يعلق على التقارير التي تفيد بأن تركيا وقطر تعتزمان إدارة المطار مع طالبان.

وأشار إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث يوم السبت مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوويش أوغلو بشأن أفغانستان.

المصدر: وكالات