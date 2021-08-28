التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام مغدوشة مفرق درب السيم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 28 2021 - 18:58

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين على طريق عام مغدوشة مفرق درب السيم

منذ 48 mins 28 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة