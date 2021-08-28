وزير خارجية ايران في “مؤتمر بغداد”: العراق اليوم يلعب دوراً هاماً في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2021 - 16:32

وزير خارجية ايران في “مؤتمر بغداد”: العراق اليوم يلعب دوراً هاماً في المنطقة

منذ 2 ساعة 28 August، 2021
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