وزير الخارجية السعودي في “مؤتمر بغداد”: ما تشهده المنطقة يستدعي رفع مستوى التنسيق وندعم جهود العراق في محاربة “داعش” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 28 2021 - 16:32

وزير الخارجية السعودي في “مؤتمر بغداد”: ما تشهده المنطقة يستدعي رفع مستوى التنسيق وندعم جهود العراق في محاربة “داعش”

منذ 2 ساعة 28 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة