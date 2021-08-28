لقاء بين حزب الله والحركة الإصلاحية

التقى رئيس “الحركة الإصلاحية اللبنانية” رائد الصايغ في منزله في عاليه، المسؤول عن منطقة الجبل في “حزب الله” بلال داغر على رأس وفد، وكان تأكيد ل”التمسك بالثوابت الوطنية ولا سيما معادلة الانتصار والعزة والكرامة… الجيش والشعب والمقاومة”.

وشدد الصايغ على “عمق العلاقة مع المقاومة”. وتحدث رئيس جمعية “الإرشاد والتواصل” الشيخ صالح ضو عن “تاريخ بني معروف المقاوم، والتضحيات الذي قدمتها المقاومة من أجل دحر العدو الإسرائيلي والعدو التكفيري عن أرضنا الطيبة في الجنوب والبقاع”.

وكانت مداخلات لأعضاء مجلس قيادة “الحركة”، ثم كلمة لداغر عن “العلاقة المتينة بين الحزب وحلفائه، وعن أن المشروع المقاوم ينتصر في المنطقة كلها، والعدو الإسرائيلي مكبل وغير قادر على تحقيق أي من أهدافه العدوانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام