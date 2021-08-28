تعرف على الفوائد السحرية لماء الثوم

يمنح ماء الثوم فوائد صحية مذهلة لمن يتناوله بشكل منتظم، إذ يسهم بشكل فعال في تنقية الجسم من السموم والحفاظ على مستويات السكر في الدم، كما يساهم في التقليل من السعال والربو وأعراض البرد الشائعة وغير ذلك من الفوائد للصحة العامة.

وفي هذا المقال سنورد بعض من فوائده:

توازن مستويات السكر في الدم

يحتوي ماء الثوم على أكثر من 400 مادة كيميائية تتفاعل مع الجسم لتنشيطه وتعزيز إفراز مستويات الأنسولين بشكل طبيعي في الكبد لتنظيم مستويات السكر.

تخفيف السعال ونزلات البرد

يساعد خلط مستخلص الثوم مع الماء عدة مرات في اليوم على التخلص من السعال، إذ يساعد على تهدئة التهابات الجهاز التنفسي، ومن ثم علاج أعراض الربو والسعال.

خفض الكوليسترول

يحتوي الثوم على نسبة من بعض المركبات التي تُعرف باسم فيزوتيرول تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار، لكن لا يغني ذلك عن تناول أدوية الكوليسترول، كما يساعد على تقوية جدران القلب.

تقوية البصر

يتميز الثوم بخصائصه المضادة للجراثيم والميكروبات، ما يحافظ على صحة العينين، كما يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، الذي ثبت أنه يساعد على الوقاية من إعتام عدسة العين، خاصةً مع التقدم في العمر والإصابة بمرض السكري.

المصدر: مواقع اخبارية