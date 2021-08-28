حيل لجعل رائحة العطر تدوم لفترة أطول

نشرت مجلة “ريل سيمبل” الأمريكية تقريرا استعرضت فيه بعض النصائح لجعل رائحة العطر تدوم لفترة أطول.

وقالت المجلة في تقريرها إنه من المؤسف أن تتبخر رائحة العطر الذي أنفقنا عليه مبلغا كبيرا من المال في وقت قصير.

في هذا التقرير، يقدم اثنان من خبراء العطور بعض النصائح التي تساعد على بقاء الرائحة فترة أطول عند رش العطر.

رش العطر بعد الاستحمام

عند الانتهاء من الاستحمام أو الدش، تكون البشرة مهيأة لحفظ الروائح. ويقول فينس سبيناتو، المدير التنفيذي لشركة “تورنكي بيوتي” للعطور: “بعد الاستحمام، تنفتح مسامك النظيفة بفعل البخار، وهو الوقت المثالي لوضع العطر. لكن لا تضعي العطر عندما تكون بشرتك مبللة لأنه سيتبخر عندما تقومين بتجفيفها”.

ترطيب الجسم أولا

يُنصح بترطيب البشرة بالمرطب أو الكريم الذي يحتوي على زيتك المفضل قبل وضع العطر. تعتبر التركيبات غير المعطرة جيدة في هذه الحالة، ولكن إذا كنت ترغبين في مزج الروائح، فلا تترددي في استخدام مرطب معطر.

تقول كورديليا سميث، خبيرة العطور ومؤسسة شركة “فورميولاري 55”: “لن تحتفظ البشرة الجافة بالعطر لفترة طويلة مثل البشرة المرطبة. سوف تدوم رائحة العطر طوال اليوم بعد ترطيب البشرة”.

وللحصول على أفضل النتائج، استحمي وجففي بشرتك ثم ضعي الكريم المرطب قبل رش العطر.

التركيز على نقاط النبض

للحفاظ على الرائحة لفترة أطول، رشي العطر على نقاط النبض. تشمل هذه المناطق المعصمين ومؤخرة الرقبة وما خلف الركبتين وخلف الأذنين وداخل المرفقين. ويقول سبيناتو إن هذه المناطق تتفاعل مع تقلبات حرارة الجسم وبالتالي تنبعث منها رائحة العطر طوال اليوم.

ضعي العطر على الشعر

إذا سبق لك رش العطر على شعرك، فإنك ربما قد لاحظت أن الرائحة تدوم لفترة أطول بكثير من بقائها على بشرتك. قد لا ترغبين في وضع الكثير من العطر على شعرك، لكن قليلا منه سيجعل الرائحة تستمر وقتا طويلا.

ويقول سبيناتو في هذا السياق: “سوف يدخل العطر في خصلات الشعر ويبقى طوال اليوم”. هناك أيضا عطور خاصة بالشعر تكون أقل تركيزا من العطور الأخرى وتصنع بزيوت إضافية لتغذية الشعر.

لا تفركي معصميك

يقوم كثيرون برش العطر على المعصمين وفركهما معا، لكن سبيناتو يقول إن هذه العادة تجعل رائحة العطر تندثر سريعا.

تخلصي من العطور القديمة

إذا لاحظت تغيّر الرائحة الأصلية عند الرش من زجاجة عطر قديمة فهذا يعني انتهاء مدة الصلاحية. وتختلف المدة من عطر إلى آخر، لكنها تتراوح غالبا بين سنتين و10 سنوات.

مع ذلك، هناك بعض الطرق لإطالة العمر الافتراضي للعطر، وتقول سميث في هذا السياق: “الضوء والرطوبة يغيران رائحة العطور، لذلك يُنصح بالاحتفاظ بالزجاجات في مكان بارد ومظلم”.

درجات تركيز العطور

تختلف درجة تركيز العطور حسب تركيبتها، والتركيز الأقوى هو الذي يستمر فترة أطول. إليك بعض المعلومات عن درجات تركيز العطور حسب كورديليا سميث:

عطر مستخلص/ صلب: 20 بالمئة إلى 30 بالمئة

عطر عادي: 15 بالمئة إلى 25 بالمئة

ماء عطر: 8 بالمئة إلى 15 بالمئة

ماء تواليت: 4 بالمئة إلى 8 بالمئة

كولونيا: 2 بالمئة إلى 4 بالمئة

كريم/ مرطب للجسم: 3 بالمئة إلى 4 بالمئة

عطر ما بعد الحلاقة: 2 بالمئة إلى 4 بالمئة

المصدر: مواقع اخبارية