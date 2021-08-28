بايدن يؤكد الالتزام الاميركي بأمن كيان العدو الاسرائيلي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه “أكد خلال لقاء عقده اليوم في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نافتالي بينيت التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل”.

وقال بايدن الجمعة “تشرفت اليوم باستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي نافتالي بينيت في البيت الأبيض”، وتابع “عززنا الشراكة الدائمة بين بلدينا وأكدنا على التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل”.

وأضاف بايدن “بحثنا التهديد الذي تشكله إيران والتزامنا بضمان عدم تطويرها أبدا السلاح النووي”، وتابع “نحن نضع الدبلوماسية أولا وسنرى إلى أين ستقودنا، لكن إن أخفقت الدبلوماسية فنحن مستعدون للجوء لخيارات أخرى”، على حد زعمه.

المصدر: روسيا اليوم