السيد نصر الله: أسأل الله في ذكرى التحرير الثاني ان نبقى في الموقع الذي ننتقل فيه من نصر الى نصر وان على نقدر مواجهة هذه الحرب الغاشمة وان نتمكن من التغلب عليها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2021 - 22:34

السيد نصر الله: أسأل الله في ذكرى التحرير الثاني ان نبقى في الموقع الذي ننتقل فيه من نصر الى نصر وان على نقدر مواجهة هذه الحرب الغاشمة وان نتمكن من التغلب عليها

منذ 1 ساعة 27 August، 2021
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