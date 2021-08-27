السيد نصر الله: نؤكد اننا ابناء الامام الصدر سنكمل طريقه وننتظر عودته وهو حاضر في كل عنوان وعمل لانه هو من هدانا الى هذا الطريق – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2021 - 22:34

السيد نصر الله: نؤكد اننا ابناء الامام الصدر سنكمل طريقه وننتظر عودته وهو حاضر في كل عنوان وعمل لانه هو من هدانا الى هذا الطريق

منذ 1 ساعة 27 August، 2021
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