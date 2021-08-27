السيد نصر الله: ذكرى اختطاف الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه هي مناسبة اليمة لانها عدوان على لبنان وشعبه وهي ظلم كبير لحق بامام الوطن والمقاومة والمظلومين ورمز الضمير في لبنان والمنطقة والاستهداف من خلال التغييب والاعتقال(القذامي ومن يقف خلفه) كانوا يستهدفون المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2021 - 22:34

السيد نصر الله: ذكرى اختطاف الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه هي مناسبة اليمة لانها عدوان على لبنان وشعبه وهي ظلم كبير لحق بامام الوطن والمقاومة والمظلومين ورمز الضمير في لبنان والمنطقة والاستهداف من خلال التغييب والاعتقال(القذامي ومن يقف خلفه) كانوا يستهدفون المقاومة

منذ 1 ساعة 27 August، 2021
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