بوريل يؤكد على أهمية استئناف مفاوضات خطة العمل الشاملة وإعادة إحياء الاتفاق النووي

شدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة جوزيف بوريل الجمعة، على أهمية استئناف مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة وإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان.

وجاء في بيان الخارجية الأوروبية “أعرب عن قلقه من الإجراءات المتخذة من قبل طهران المعارضة لالتزاماتها بالبرنامج النووي، مشددا على أهمية تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

من جهة ثانية، أضاف البيان أن “بوريل أكد خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني، على ضرورة استقرار كابول والمنطقة عقب سيطرة حركة طالبان على أفغانستان مشيرا إلى أهمية دور الشركاء الإقليميين والدوليين”.

المصدر: سبوتنيك