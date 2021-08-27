الازمة الاقتصادية الخانقة تطال جودة السلع الغذائية والاساسية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2021 - 17:22

الازمة الاقتصادية الخانقة تطال جودة السلع الغذائية والاساسية

منذ 6 mins 27 August، 2021
تقارير مصورة - لبنان

يرزح اللبنانيون تحت وطأة ازمة اقتصادية خانقة طالت جودة السلع الغذائية والاساسية.

المصدر: قناة المنار

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