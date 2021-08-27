عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في خيمة التضامن بحي البستان

أدّى عشرات المواطنين المقدسيين صلاة الجمعة اليوم، في خيمة الاعتصام بحي البستان في بلدة سلوان في القدس المحتلة، والمهدد بالهدم والاستيلاء عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وقال الشيخ موسى عودة “أن بلدة سلوان هي بلدة مستهدفة لأنها ملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، مؤكداً على “ضرورة الثبات في الأرض والمنازل رغم كل الإجراءات القمعية”.

وحذر موسى في خطبته من تسريب العقارات في مدينة القدس، داعياً “للتمسك بالبيوت وضرورة الصلاة والتواجد في المسجد الأقصى كل يوم”. يُشار إلى أن قوات الاحتلال تحاول هدم العديد من البيوت في حي البستان لصالح التوسع الاستيطاني بالقدس، فيما يعتصم العشرات من المواطنين في خيمة الاعتتصام بالحي تحدياً لأوامر الهدم.

المصدر: فلسطين اليوم