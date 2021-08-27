ارتفاع حصيلة قتلى تفجير مطار كابول لى 110 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول الجمعة، إلى 110 أشخاص، بحسب ما أفاد مسؤول في الصحة الأفغانية. وكانت الحصيلة السابقة للضحايا 90 قتيلاً إضافة إلى مقتل 13 جندياً أميركياً و150 جريحاً.

وفي وقت سابق، أعلن قائد القيادة الأميركية المركزية كينيث ماكنزي أن 12 عسكرياً أمريكياً قتلوا وجرح 15 آخرون، في انفجارين انتحاريين نفذهما تنظيم داعش في محيط مطار كابول. كما تسبب الحادث بقتلى وجرحى في صفوف الأفغان، لم تعرف أعدادهم حتى الآن. ومن جانبها، أدانت حركة طالبان تنفيذ الانفجارين اللذين وقعا في منطقة، وقالت، إنها خاضعة لإشراف الجيش الأميركي. ومن جانبه، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن امس الخميس، بـ”مطاردة” منفذي هجوم كابول.

المصدر: سبوتنيك