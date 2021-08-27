ارتفاع أسعار النفط وخام “برنت” يتجاوز 72 دولارا للبرميل

أظهرت معطيات التداول في البورصات، أن أسعار النفط الخام استمرت صباح الجمعة، في الارتفاع مدعومة بضعف الدولار.

وبحلول الساعة 8:41 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام برنت بنسبة 1.28% إلى 71.08 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر أكتوبر بنسبة 1.41% إلى 72.07 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي WTI لشهر أكتوبر بنسبة 1.39% إلى 68.36 دولار للبرميل.

وهذا الأسبوع، تم تسجيل أقوى نمو في أسعار النفط منذ أكتوبر من العام الماضي، حيث ارتفع سعر خام برنت بنسبة 8.9% والخام الأمريكي WTI بنسبة 9.55%.

ويدعم ارتفاع سعر النفط، ضعف الدولار، حيث انخفض مؤشره (سعر الدولار مقابل سلة عملات ست دول – الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة) بنسبة 0.07% إلى 93 نقطة.

بالإضافة إلى ذلك، ينتظر المستثمرون صدور بيانات من شركة خدمات حقول النفط “بيكر هيوز”، حول عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 27 أغسطس 2021.

المصدر: نوفوستي