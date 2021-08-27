دول عربية من أكبر الأسواق للبضائع الإيرانية

أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية حميد زادبوم، عن تسجيل قيمة الصادرات غير النفطية نموا بنسبة 69% في الربع الأول من السنة المالية الجارية (فترة 21 مارس حتى 20 يوليو 2021).

وأوضح المسؤول أن تجارة إيران الخارجية بلغت 29 مليار دولار في الربع الأول، فيما نمت الصادرات غير النفطية 69%.

وأشار إلى الأسواق الخارجية الأکثر استيرادا للسلع الإيرانية، مبينا أن الصين تصدرت الترتيب بـ4.4 مليار دولار تلاها العراق 2.8 مليار دولار والإمارات 1.6 مليار دولار وتركيا 921 مليون دولار وأفغانستان 728 مليار دولار.

المصدر: وكالة فارس