البنتاغون يكشف عن بعض تفاصيل تفجيري كابل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 27 2021 - 01:56

البنتاغون يكشف عن بعض تفاصيل تفجيري كابل

منذ 12 mins 27 August، 2021
كينيث ماكينزي
أخبار دولية - الولايات المتحدة

كشف قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي عن بعض التفاصيل المتوفرة لدى البنتاغون حول الهجوم الذي استهدف مطار كابل والفندق القريب منه.

وقال ماكينزي خلال مؤتمر صحفي: “نعتقد أنه كان هناك انتحاري واحد… ونحن لا نعرف ما إذا كان رجلا أو امرأة”.

وأضاف أن العسكريين الأمريكيين لا يمتلكون معلومات وافية عن التفجير الثاني.

وقال: “لا أعرف كثيرا عن التفجير الثاني، غير أنه وقع بالقرب من فندق بارون، وهذه البناية محمية بشكل جيد”.

وأشار إلى أن التفجير الأول أودى بحياة 12 عسكريا أمريكيا وعدد من الأفغان، والانفجار الثاني أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الأفغان فقط.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة