رويترز عن مسؤول أمريكي: ارتفاع عدد قتلى الجنود الأمريكيين في تفجيري كابل إلى 13 – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2021 - 01:54

رويترز عن مسؤول أمريكي: ارتفاع عدد قتلى الجنود الأمريكيين في تفجيري كابل إلى 13

منذ 42 mins 27 August، 2021
أخبار موقع المنار

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