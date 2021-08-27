قوات الاحتلال الصهيوني تغلق مدخل بلدة نعلين غرب رام الله وتطلق القنابل الضوئية في المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2021 - 01:54

قوات الاحتلال الصهيوني تغلق مدخل بلدة نعلين غرب رام الله وتطلق القنابل الضوئية في المكان

منذ 57 mins 27 August، 2021
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