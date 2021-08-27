نتائج فحوص الرحلات الإضافية إلى بيروت: 31 حالة إيجابية

تفيد وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 20 آب؛ وأظهرت النتائج وجود إحدى وثلاثين (31) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.

وجاءت نتائج 20/8/2021 كالتالي:

“رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

“رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

“رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)

“رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)

“رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 416 (جميعها سلبية)

“رحلة زيورتش : شركة GM رقم 850 (جميعها سلبية)

“رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

“رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (أربع حالات إيجابية)

“رحلة حلب : شركة RB رقم 183 (حالة إيجابية واحدة)

“رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 756 (جميعها سلبية)

“رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

“رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

“رحلة بوخارست : شركة RO رقم 161 (جميعها سلبية)

“رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان)

“رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان)

“رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

“رحلة ستوكهولم : شركة SK رقم 2967 (جميعها سلبية)

“رحلة أنطاليا : شركة AJ رقم 7834 (جميعها سلبية)

“رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

“رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

“رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)

“رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)

“رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (حالة إيجابية واحدة)

“رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

“رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

“رحلة باريس : شركة MEA رقم 210 (جميعها سلبية)

“رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)

“رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 564 (جميعها سلبية)

“رحلة جدة : شركة MEA رقم 2365 (جميعها سلبية)

“رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

“رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

“رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان)

“رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

“رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة)

“رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

“رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

“رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (ثلاث حالات إيجابية)

“رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

“رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)

“رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (حالة إيجابية واحدة)

“رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)

“رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)

“رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 417 (جميعها سلبية)

“رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)

“رحلة دوسلدورف : شركة DE رقم 868 (جميعها سلبية)

“رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

“رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

“رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)

“رحلة أنطاليا : شركة PEGASUS رقم 1824 (جميعها سلبية)

“رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

“رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

“رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (جميعها سلبية)

“رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)

“رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)

“رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

“رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

“رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

“رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

“رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

“رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

“رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

“رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

“رحلة نيس : شركة MEA رقم 224 (جميعها سلبية)

“رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)

“رحلة دمام : شركة MEA رقم 2443 (حالة إيجابية واحدة)

“رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام