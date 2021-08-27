اعتصام لاهالي وعائلات مرضى السرطان: هناك علاجات لم تعد موجودة ونحن نريد الدواء

نفذت مساء اليوم مجموعة من الناشطين ومن عائلات مرضى السرطان اعتصاما في حديقة جبران خليل جبران امام مبنى الاسكوا تحت شعار “بدنا دوا للسرطان” بدعوة من “جمعية بربارة نصار”.

وأكد رئيس الجمعية هاني نصار بالحضور، وأكد “ان صرخة اليوم ليست صرخة سياسية بل صرختنا واحدة نريد دواء للسرطان، وبإسم جمعيتنا نتوجه الى المعنيين لعدم التهاون مع هذه القضية، لأنها ليست مجال للتجارة وتحقيق الارباح، كما وأصبح لذوي المرضى هم تأمين العلاج وفي ظل هذه الازمة الاقتصادية، وتسائل هل من المنطقي دفع فرق 500 ألف ليرة لبنانية فرق للضمان عن كل جلسة والحد الادنى للأجور 675 ألف ليرة”.

واضاف نصار “نحن دائما نقول ان تأمين مستلزمات العلاج الكيميائي جدا مهم ولاأحد من المسؤولين يكترث والصراع بين مصرف لبنان ووزارة الصحة يهدد حياة المواطنين، وهناك علاجات لم تعد موجودة، ولااحد يكترث بقضية أهمية دعم الدواء، ونحن من هنا نطالب الامم المتحدة التدخل لمعالجة هذه الازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام