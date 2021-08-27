4 إصابات بينهم إمرأة وطفلان في إشكال في سير الضنية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بسقوط أربعة جرحى، بينهم إمرأة وطفلان وإصاباتهم طفيفة، نتيجة إشكال وقع في بلدة سير – الضنية، تخلله إطلاق نار من بندقية صيد، من المدعو (م. ح.).

وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة التابع للجمعية الطبية الإسلامية على نقل الجريح الرابع وهو (م. ج.) إلى مستشفى سير – الضنية الحكومي للمعالجة، جراء إصابته في القدم، قبل أن يتم نقله لاحقا إلى مركز العائلة الطبي في زغرتا.

وحضرت القوى الأمنية فورا إلى المكان وفتحت تحقيقا في الحادثة. والعمل جار لتوقيف مطلق النار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام