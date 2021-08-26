اليمن: شهيد بقصف سعودي على مديرية منبه بصعدة

استشهد مواطن يمني الخميس في قصف مدفعي وصاروخي للجيش السعودي على مديرية منبه في محافظة صعدة اليمينة.

وأوضح مصدر يمني أن “الجيش السعودي استهدف منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية أدت إلى استشهاد أحد المواطنين”، وأشار إلى أن “اعتداءات الجيش السعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه خلال الـ6 الأيام الماضية أدت إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة خمسة آخرين.”.

وأضاف المصدر أن “طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي شن غارتين على مديرية الظاهر وغارتين على مديرية شدا، فيما تعرضت مديرية رازح لقصف مدفعي وصاروخي مكثف”.

المصدر: موقع انصار الله