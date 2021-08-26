قوى الأمن : عناصر حاجز ضهر البيدر تضبط سيارة مسروقة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2021 - 17:28

قوى الأمن : عناصر حاجز ضهر البيدر تضبط سيارة مسروقة

منذ 46 mins 26 August، 2021
أخبار موقع المنار

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