حركة سير كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2021 - 17:28

حركة سير كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه الجنوب

منذ 57 mins 26 August، 2021
أخبار موقع المنار

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