تحطم طائرة مروحية في المكسيك على متنها مسؤول رفيع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2021 - 08:58

تحطم طائرة مروحية في المكسيك على متنها مسؤول رفيع

منذ 50 mins 26 August، 2021
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أخبار دولية - المكسيك

تحطمت طائرة مروحية تقل 20 شخصا على الأقل في ولاية هيدالغو المكسيكية، في أثناء محاولتها الهبوط، وكان من بين الركاب إيريك سيسنيروس سكرتير الحكومة المكسيكية في ولاية فيراكروز.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مروحية “Mil Mi-17″، تابعة للأمانة العامة للبحرية المكسيكية، وهي تحاول الهبوط، قبل فقدان السيطرة عليها وسقوطها من علو منخفض.

وقال سيسنيروس إنه “بخير لم تقع خسائر بشرية في الحادث”، مضيفا: “نواصل تقديم المساعدة، بسبب وجود بعض الإصابات الطفيفة”.

وكانت المروحية تقوم بجولة في المناطق التي أصابها إعصار غريس مؤخرا، والذي ضرب منطقة فيراكروز الساحلية أيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

المصدر: وكالات

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