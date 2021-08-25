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August 25 2021 - 22:10

إصابات بالرصاص وقنابل الغاز بقمع الاحتلال لمهرجان سيف القدس لن يُغمد شرق خانيونس

منذ 1 ساعة 25 August، 2021
خان يونس0
عربي وإقليمي - فلسطين

أصيب عدد من الشبان الفلسطينيين ، اليوم الأربعاء25/8/2021م، برصاص قوات الاحتلال” الإسرائيلي”، قرب مخيم العودة شرقي خانيونس.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 14 شابًا أصيبوا بجراح مختلفة منهم 5 بالرصاص الحي حالتهم متوسطة و2 بالرصاص المطاطي و7 اصابات بقنابل الغاز المسيل للدموع وهم بحالة طفيفة شرق خان يونس.

وقمعت قوات الاحتلال المتظاهرين المتواجدين في المخيم، الذين خرجوا للمشاركة في المهرجان الشعبي الذي دعت له الفصائل الفلسطينية.

وبدأ عشرات المتظاهرين، بعد عصر اليوم، بالتوافد إلى الحدود الشرقية لمدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، للمشاركة المهرجان الشعبي، للمطالبة برفع الحصار عن القطاع.

وأفاد مراسلنا، أن العشرات توافدوا إلى مخيم العودة شرقي خانيونس، للمشاركة في المسيرة الشعبية نصرةً للقدس والمطالبة برفع الحصار عن غزة.

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المصدر: فلسطين اليوم

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