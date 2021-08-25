رئيس الوزراء السوداني يؤكد أن مبادرته الوطنية تهدف لحل الأزمات السياسية وتسليم السلطة

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأربعاء، أن المبادرة الوطنية التي طرحها “تهدف لحل الأزمات السياسية في البلاد وإجراء انتخابات حرة وتسليم السلطة”. وقال حمدوك، في مؤتمر صحفي خلال الاجتماع الأول للآلية التنفيذية للمبادرة الوطنية “الهدف الرئيس من مبادرة حل الأزمة الوطنية في السودان هو إقامة انتخابات حرة وتسليم السلطة لمن يختاره الشعب وضمان تداولها”.

وأضاف أن “الآلية ليست بديلا عن أي جسم آخر ولا ترشح لوظائف ولا تحقق أي منافع شخصية ولا يزال الباب مفتوحا أمام الجميع للحوار”، مشيراً إلى أنه “آلية مبادرة حل الأزمة الوطنية ليست دائمة أو حاضنة سياسية جديدة أو بديلا عن المجلس التشريعي، لكنها مؤقتة لإنجاز مهام محددة في مدة شهرين وأن المبادرة لن تحيد عن مبادئ الثورة”.

وتابع حمدوك “أن السودان يواجه أزمة وطنية شاملة سياسية الطابع بالأساس، مضيفا “سعينا لأن تعكس الآلية التنفيذية للمبادرة الوطنية تمثيلا واسعا في السودان”. وأشار حمدوك إلى أن “مبادرة حل الأزمة الوطنية حظيت باستجابة واسعة من مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية”.

وطرح رئيس الحكومة الانتقالية السودانية عبد الله حمدوك، نهاية تموز/يونيو الماضي، مبادرة لكل السودانيين، تشمل إجراء إصلاحات شاملة في القوات المسلحة والاقتصاد والعلاقات الخارجية، إلى جانب تحقيق السلام وتوحيد مراكز القرار داخل مؤسسات الحكم الانتقالي في البلاد.

المصدر: سبوتنيك