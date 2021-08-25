الرئيس عون بحث مع وزير التربية الواقع التربوي في لبنان

عرض رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الاربعاء مع وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب، الواقع التربوي في البلاد.

وقد جرى خلال اللقاء الذي حضره المدير العام لوزارة التربية فادي يرق ومديرة الارشاد والتوجيه هيلدا خوري، الصعوبات التي تواجه انطلاق العام الدراسي والخطة الخمسية التي وضعتها الوزارة حتى العام 2025.

وبعد اللقاء قال طارق المجذوب “أطلعنا فخامة الرئيس على ما أنجزته الوزارة من امتحانات رسمية وما تقوم به للعودة الى المدارس”، واعتبر انه “لا يمكن للبنان ان يتحمل سنة دراسية استثنائية للسنة الثالثة على التوالي”، وأضاف “معظم المشاكل العالقة هي مشاكل تقنية وهي بحاجة الى إرادة جماعية”، وتابع “نحن بحاجة الى دعم الجهات المانحة للاساتذة في القطاعين العام والخاص وبالإصرار والتعاون معا ننقذ العام الدراسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام