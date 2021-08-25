الطقس في لبنان.. قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني الاربعاء ان يكون الطقس الخميس قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات أحيانا، ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: كتل هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القبلة. (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر آب بين 25 و33)

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في الداخل وعلى الجبال، كما يتشكل الضباب على المرتفعات أحيانا.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية والجبلية، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات أحيانا، ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي وبسيط في درجات الحرارة، ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

السبت: غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خصوصا في الداخل، ويحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، ويتشكل الضباب أحيانا على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 23 الى 33 درجة، فوق الجبال من 17 الى 30 درجة، في الداخل من 18 الى 40 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى غربية وشمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و85%

– حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

– الضغط الجوي:758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام