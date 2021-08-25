التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من انطلياس باتجاه الدورة بسبب التوافد الى محطات المحروقات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2021 - 08:44
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث يوم الجمعة المقبل الساعة 20.30 في الذكرى السنوية الرابعة للتحرير الثاني
الوزير حمد حسن للمحتكرين: أنصحكم بصرف الدواء للصيدليات وإلا ستعرضون أنفسكم لما لقاه المرتكبون ليل الاثنين
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: الظروف المعقدة التي تواجه انطلاقة العام الدراسي لا يجب ان تثنينا عن ابتكار الحلول
النائب حسين الحاج حسن: نجري اتصالات لتأمين كمية ثابتة من المحروقات لقطاع الاتصالات ولحماية نقلها
النقيب جورج البراكس بعد اجتماع السراي: تم إبلاغنا بأنه حتى نهاية شهر أيلول سيتم رفع الدعم نهائيا عن المحروقات
قوى الامن الداخلي: شعبة المعلومات ضبطت 38 خزاناً ممتلئاً بنحو مليون ونصف المليون ليتر من الوقود في منطقة زحلة
قوى الامن: الكميات المضبوطة تعود لاحد اصحاب محطات المحروقات وتم تكليف وزارة الطاقة لسحبها وبيعها لصالح خزينة الدولة
تكتل لبنان القوي: نأمل أن ينتهي الرئيس المكلف بالاتفاق مع رئيس الجمهورية تأليف الحكومة وإصدار مراسيمها هذا الأسبوع
الصحة اللبنانية: تسجيل 1149 اصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
مكتب إعلام الأسرى: تدهور صحة الأسير مقداد القواسمة ونقله للمستشفى وهو مضرب عن الطعام منذ 34 يوما رفضا لاعتقاله الإداري
مصادر عراقية: استهداف قوافل إمداد لقوات الاحتلال الأميركي بعبوات ناسفة في الديوانية والناصرية والسماوة جنوب بغداد
الرئيس الامريكي جو بايدن يبلغ "مجموعة السبع" بأنه من المحتمل تمديد مهمة الولايات المتحدة في افغانستان
وكالة "بجواك نيوز": حركة "طالبان" عينت وزيرا جديدا للمالية في أفغانستان ورئيسا للمخابرات ووزير داخلية بالوكالة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: موسكو تتابع الاوضاع في افغانستان بدقة لكننا لا ننوي الانجرار في نزاع "الجميع ضد الجميع"
الخارجية الايرانية: طهران ستشارك في المؤتمر الاقليمي في العاصمة العراقية بغداد في 28 آب الجاري
الرئيس التونسي قيس سعيد: لا بد من وضع حد للسياسات الاحتكارية ولمظاهر المضاربة ومحاولات التحكم بأسعار السلع والبضائع
وزير الخارجية الجزائري: نعلن قطع علاقاتنا الدبلوماسية مع المغرب
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الخارجية الأوكرانية توضح تصريحات نائب وزيرها وتنفي اختطاف طائرات أوكرانية في كابل
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس اتهمت بكين بمواصلة الإكراه والترهيب والمطالبة بالغالبية العظمى من بحر الصين الجنوبي
بكين ردا على هاريس: الولايات المتحدة تستغل القانون "لتعزيز هيمنتها"
بايدن يعلن حالة "الكوارث الكبرى" في تينيسي بعد الفيضانات المدمرة
الداخلية البريطانية: عبر 828 مهاجرا على الأقل المانش وصولاً إلى المملكة المتحدة السبت في حصيلة يومية قياسية
جامعة جونز هوبكنز: ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 212.4 مليون إصابة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجزائر تقرر تلقيح كل أساتذة قطاع التربية والتعليم العالي والتدريب المهني وطلاب الجامعات قبل انطلاق العام الدراسي
16 قتيلاً على الأقل وعشرات المفقودين جراء فيضانات كارثية في تينيسي جنوب الولايات المتحدة
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في المكسيك إلى 11 بعد مقتل 3 أشخاص في ولاية بويبلا وسط البلاد
حريق جديد في جزيرة إيفيا اليونانية وفرق الإطفاء تعمل على إخماده بمؤازرة طائرات قاذفة للمياه
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات الفرنسية تعلن عن احتواء الحريق الذي يجتاح منذ مطلع الأسبوع أحراج سان تروبيه على الكوت دازور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من انطلياس باتجاه الدورة بسبب التوافد الى محطات المحروقات
منذ 12 mins
25 August، 2021
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