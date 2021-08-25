التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الدامور باتجاه بيروت بسبب التوافد الى محطات المحروقات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 25 2021 - 08:44

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد الدامور باتجاه بيروت بسبب التوافد الى محطات المحروقات

منذ 12 mins 25 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة