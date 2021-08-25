عناوين الصحف اللبنانية اليوم الأربعاء 25-8-2021

أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 25-8-2021.
الأخبار:
– المستشفيات في قلب الانهيار: صراع البقاء
– تأخير تأليف الحكومة: العقدة ليست في الحقائب حصراً
– تصفية المصارف المفلسة: حلٌّ لأزمة الاقتصاد؟
– خزانات «استراتيجية» لبنزين الصقر في زحلة… منذ 8 أشهر! | القانون يحمي المحتكرين!
البناء:
– قطبة مخفية أعادت الملف الحكومي إلى التجاذب: طلب حريري أم فيتو سعودي أم الثلث المعطل؟
– مداهمات الصحة والقوى الأمنية تكشف مستور الاحتكار وأسئلة عن سبب عدم توقيف المحتكرين؟
– ضبط مليون ونصف المليون ليتر بنزين في زحلة وفهمي ينوّه بجهود قوى الأمن
النهار:
– الإنسداد الحكومي مجددا… والمحروقات أزمة متدحرجة
– القطاع التربوي وحيداً في “المعركة الوجودية”
– إضراب مفتوح للأساتذة في الجامعة اللبنانية
اللواء:
– تحرير أطنان من الأدوية والمحروقات من مافيا الاحتكار والتهريب!
– مهمة ميقاتي بتشكيل الحكومة في مراحلها الأخيرة
– تدخلات خارجية تمهد لاستئناف ميقاتي زيارة بعبدا للإفراج عن الحكومة سريعا
الجمهورية:
– ميقاتي لحكومة منتجة أو الإعتذار
– كم سترتفع أسعار السلع بعد رفع الدعم؟
– آلية لتوزيع المحروقات.. دياب: تدابير صارمة
الديار:
– أسبوع حاسم لتشكيل الحكومة وميقاتي مع مهلة محدودة
– الطاقة والعدل تؤخرات اعلان التشكيلة الحكومية… وأزمة المياه تستفحل
– احتكار الدواء يؤكد الحقيقة المرة: الفساد ينخر كل المجتمع اللبناني
المصدر: الصحف اللبنانية