عناوين الصحف اللبنانية اليوم الأربعاء 25-8-2021

أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 25-8-2021.

الأخبار:

– المستشفيات في قلب الانهيار: صراع البقاء

– تأخير تأليف الحكومة: العقدة ليست في الحقائب حصراً

– تصفية المصارف المفلسة: حلٌّ لأزمة الاقتصاد؟

– خزانات «استراتيجية» لبنزين الصقر في زحلة… منذ 8 أشهر! | القانون يحمي المحتكرين!

البناء:

– قطبة مخفية أعادت الملف الحكومي إلى التجاذب: طلب حريري أم فيتو سعودي أم الثلث المعطل؟

– مداهمات الصحة والقوى الأمنية تكشف مستور الاحتكار وأسئلة عن سبب عدم توقيف المحتكرين؟

– ضبط مليون ونصف المليون ليتر بنزين في زحلة وفهمي ينوّه بجهود قوى الأمن

النهار:

– الإنسداد الحكومي مجددا… والمحروقات أزمة متدحرجة

– القطاع التربوي وحيداً في “المعركة الوجودية”

– إضراب مفتوح للأساتذة في الجامعة اللبنانية

اللواء:

– تحرير أطنان من الأدوية والمحروقات من مافيا الاحتكار والتهريب!

– مهمة ميقاتي بتشكيل الحكومة في مراحلها الأخيرة

– تدخلات خارجية تمهد لاستئناف ميقاتي زيارة بعبدا للإفراج عن الحكومة سريعا

الجمهورية:

– ميقاتي لحكومة منتجة أو الإعتذار

– كم سترتفع أسعار السلع بعد رفع الدعم؟

– آلية لتوزيع المحروقات.. دياب: تدابير صارمة

الديار:

– أسبوع حاسم لتشكيل الحكومة وميقاتي مع مهلة محدودة

– الطاقة والعدل تؤخرات اعلان التشكيلة الحكومية… وأزمة المياه تستفحل

– احتكار الدواء يؤكد الحقيقة المرة: الفساد ينخر كل المجتمع اللبناني

المصدر: الصحف اللبنانية