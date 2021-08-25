البنك الدولي يعلن وقف صرف الأموال لعملياته في أفغانستان

أعلن البنك الدولي، مساء الثلاثاء، وقف صرفه أموالا لعملياته في أفغانستان بعد أن سيطرت حركة “طالبان” المتشددة على البلاد.

وقال متحدث باسم البنك الدولي، بعد اجتماع لمجلس الإدارة التابع له، إن المؤسسة المالية الدولية أوقفت صرف أموال لعملياتها في أفغانستان وتراقب عن كثب الوضع هناك في ظل سيطرة “طالبان” على البلاد.

وأضاف المتحدث، حسبما نقلته وكالة “رويترز”: “لدينا قلق عميق حيال الوضع في أفغانستان وتأثيره على مشاريع التنمية في البلاد، خصوصا على النساء”.

وأوضح المتحدث أن البنك الدولي سيواصل التشاور بشكل وثيق مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية إزاء الوضع في أفغانستان ويستطلع سبلا للإبقاء على تواصله هناك والحفاظ على “مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة”.

المصدر: وكالة رويترز