هاريس تصف قرار بايدن بالانسحاب من أفغانستان بـ”الشجاع” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2021 - 21:44

هاريس تصف قرار بايدن بالانسحاب من أفغانستان بـ”الشجاع”

منذ 10 mins 24 August، 2021
كامالا هاريس
كامالا هاريس
أخبار دولية - الولايات المتحدة

وصفت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قراره بالانسحاب من أفغانستان بـ”الشجاع والصحيح بإنهاء هذه الحرب”.

وفي خطاب من سنغافورة، وصفت هاريس الوضع على أنه نتيجة اتخاذ القرار الصحيح من قبل الإدارة الحالية، دون الإشارة إلى سيطرة حركة “طالبان” السريعة على البلاد.

وقالت: “قبل أشهر اتخذ الرئيس بايدن القرار الشجاع والصحيح بإنهاء هذه الحرب لأننا حققنا ما ذهبنا إلى هناك من أجل القيام به”، مشددة على أن “الولايات المتحدة تركز على المهمة التي تقوم بها وهي إنشاء جسر جوي تاريخي يحدث في بيئة صعبة وخطيرة”.

المصدر: وكالات

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