وزير الاتصالات اجتمع مع عكر وغجر وسلمهما جدولا بحاجة قطاع الاتصالات من المحروقات

شارك وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط في اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات النيابية التي ترأسها النائب حسين الحاج حسن.

وكانت الجلسة مخصصة لبحث تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي وأزمة المحروقات على قطاع الاتصالات، حيث أكد الوزير حواط “ضرورة العمل على اقرار اقتراح قانون لفتح اعتماد اضافي لهيئة أوجيرو من أجل شراء المحروقات، تفاديا لانقطاع الاتصالات والانترنت على الشبكة الأرضية”. وشدد على “اهمية العمل على إقرار قانون لتعديل المادة 36 من موازنة 2020 من أجل تسهيل العمل في شركتي الخلوي، تفاديا لانقطاع الاتصالات والانترنت على الشبكة الخليوية”.

كما طلب وزير الاتصالات “ضرورة توفير كمية ثابتة من المحروقات (مازوت وبنزين) لقطاع الاتصالات وتأمين وصولها الى المحطات”.

وفي هذا الاطار وضمن متابعته اليومية للمشاكل التي تواجه قطاع الاتصالات للحؤل دون توقفه، عقد بعد ظهر اليوم، الوزير حواط اجتماعا مع نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر ووزير الطاقة ريمون غجر، بهدف “التأكيد على اولوية تسلم قطاع الاتصالات الكميات الكافية من المحروقات، إن كان من المنشآت النفطية او الشركات الخاصة، كما سلمهما جداول بكميتي المازوت والبنزين اللازمتين لشركتي الخلوي ألفا وتاتش واوجيرو، على ان يتم تأمين حاجتهم من المحروقات من المنشآت النفطية او الشركات الخاصة”.

واتفق حواط مع غجر على ان يجري الاخير غدا صباحا، اتصالا مع الشركات الخاصة لحجز الكميات اللازمة من المازوت لقطاع الاتصالات، والبنزين لزوم سيارات الصيانة والاستثمار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام