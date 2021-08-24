قوى الامن: ضبط المزيد من كميات المحروقات في المناطق وتوزيعها على المؤسسات الحيوية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة ظاهرة احتكار مادتي البنزين والمازوت وتخزينها بهدف بيعها في السوق السوداء أو لتهريبها إلى خارج البلاد، وبنتيجة عمليات الكشف والمداهمات التي نفذتها دوريات الشعبة، بتواريخ 21-22-23/8/2021، تنفيذا لتعميم النيابة العامة التمييزية، تم ضبط 1.021.000 ليتر من مادة المازوت، و109.929 ليترا من مادة البنزين مخزنة في عدة مناطق، على الشكل التالي:

– 492.340 ليترا من مادة المازوت، و84000 ليتر من البنزين، ضُبطت ضمن محافظة جبل لبنان.

– 86.660 ليترا من المازوت، و25.729 ليترا من البنزين، ضُبطت ضمن محافظة الجنوب.

– 442.000 ليتر من المازوت، و200 ليتر من البنزين، ضُبطت ضمن محافظة البقاع.

أجري المقتضى القانوني بحق المخالفين، وتم توزيع كمية المازوت على المستشفيات والأفران والمطاحن والبلديات وأصحاب المولدات وفقا للسعر الرسمي، وفيما يتعلق بمادة البنزين فقد أُلزِمَ مُخزونها على بيعها إلى المواطنين حسب السعر الرسمي أيضا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام