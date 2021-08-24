المؤتمر العربي العام حيا عملية غزة ودعا إلى ملتقى عربي انتصارا للبنان المقاوم

عقدت لجنة المتابعة في المؤتمر العربي العام “متحدون ضد التطبيع” اجتماعها الدوري عبر تطبيق “زووم” برئاسة المنسق العام للمؤتمر القومي – الإسلامي خالد السفياني.

واصدر المجتمعون بيانا حيوا فيه “أبطال العملية النوعية في غزة الذين نفذوا عمليتهم ضد القناص من الثغرة الموجودة في الجدار المحيط بالقطاع المحاصر”.

واعتبروا ان قرار المقاومة باستيراد المشتقات النفطية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يفتح الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقلال الاقتصادي الحقيقي وإسقاط تحالف قوى الشر من قوى الاستعمار والصهيونية من الخارج، وجماعة الاحتكار والفساد من الداخل”.

ودعت لجنة المتابعة الى عقد “ملتقى عربي عام انتصارا للبنان المقاوم”، يشارك فيه عبر تطبيق “زوم” عدد كبير من الشخصيات وممثلي القوى الحية في الأمة، في 10 ايلول “عشية الذكرى 39 لتحرير بيروت من الاحتلال الإسرائيلي وانطلاق المقاومة، للبحث في آليات التحرك الشعبي العربي الواسع انتصارا للبنان”.

كما دعت إلى عقد الملتقى العربي الدولي “متحدون ضد العنصرية والصهيونية” عبر تطبيق “زووم” في 18 ايلول، والذي سيشدد على أهمية إحياء القرار 3379 ويشارك فيه العديد من الشخصيات العربية والدولية.

واطلع المجتمعون على التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الأول لسكرتارية التنسيقية الشعبية العربية “متحدون ضد التطبيع مع العدو الصهيوني” في 24 ايلول.

وحيوا الهيئات المناهضة للتطبيع التي كرمت الرياضيين العرب الذين رفضوا مقابلة رياضيين صهاينة في الدورات الرياضية العالمية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام