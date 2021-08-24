السيد فضل الله: الفساد جعل الآخرين يضغطون لحساب مصالحهم ومصالح العدو الإسرائيلي

قال السيد علي فضل الله إن “حلحلة الأزمة في لبنان قد تأتي من جهة الخوف من أن يتحول الجوع اللبناني إلى ما يشبه الانفجار في المنطقة”.

وأضاف السيد فضل الله الثلاثاء “لا يمكن فصل الوضع في لبنان عما يجري في المنطقة، وإن كان الملف اللبناني هو من الملفات التي لا تزال بعيدة عن الاهتمام الدولي، إلا من زاوية التداعيات التي قد تنعكس على القضية الفلسطينية ومسألة المواجهة مع العدو”.

وتابع السيد فضل الله “نحن لا نحمل الخارج المسؤولية المطلقة حيال ما نعيشه من معاناة تتوالى فصولا، لأننا نعتقد أن الفساد الذي عاشته وتعيشه الطبقة السياسية اللبنانية جعل من لبنان بطنا رخوا يمكن الضغط عليه على طول الخط”، واعتبر ان ذلك “جعل الآخرين يتحكمون بهذه المعاناة أو يستفيدون منها في الضغط لحساب مصالحهم ومصالح العدو الإسرائيلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام