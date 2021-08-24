الامن العام واصل عمليات مكافحة احتكار مادتي البنزين والمازوت وألزم محطات بفتح أبوابها وضبط كميات في أخرى

صدر عن المديرية العامة للأمن العام، البيان الآتي:

“إستكمالا لعملياتها المتعلقة بمكافحة إحتكار مادتي البنزين والمازوت، نفذت المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 23/8/2021 دوريات عدة على مختلف الأراضي اللبنانية، شملت أكثر من 300 محطة محروقات تبين أن معظمها فارغة أو مقفلة، فيما تم إلزام 12 محطة بفتح أبوابها وتعبئة الوقود للمواطنين على السعر القديم، كما تم ضبط كميات مختلفة من هذه المحروقات لدى بعض المحطات الأخرى قدرت بحوالي /78.500/ ليتر من مادة البنزين و /3100/ ليتر من مادة المازوت، تمت معالجتها بناء لإشارة القضاء المختص.

وقد توزعت هذه الكميات كالآتي:

– في بلدة لالا – البقاع الغربي: /3500/ ليتر من مادة البنزين و/3100/ ليتر من مادة المازوت في خزانات إحدى المحطات، وقد ختمت بالشمع الأحمر.

– في بلدة بخعون – الضنية: /5000/ ليتر من مادة البنزين، وقد ألزم صاحب المحطة على بيع المخزون وترك رهن التحقيق.

– في طرابلس : /70.000/ ليتر من مادة البنزين لدى أحدى المحطات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام