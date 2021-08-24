الإعلام الأمني العراقي: استهداف رتل ينقل معدات للقوات العراقية في مدينة السماوة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2021 - 13:22

الإعلام الأمني العراقي: استهداف رتل ينقل معدات للقوات العراقية في مدينة السماوة

منذ 32 mins 24 August، 2021
أخبار موقع المنار

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