مراسلنا :إقفال دوار ضهر الاحمر في منطقة راشيا بسيارات المواطنين بسبب احتكار إحدى محطات الوقود ورفضها بيع المحروقات للمواطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2021 - 13:22

مراسلنا :إقفال دوار ضهر الاحمر في منطقة راشيا بسيارات المواطنين بسبب احتكار إحدى محطات الوقود ورفضها بيع المحروقات للمواطنين

منذ 1 ساعة 24 August، 2021
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