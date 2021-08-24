حركة حماس تنعى الشهيد الفتى عماد حشاش الذي ارتقى خلال مواجهات مسلحة دفاعا عن مخيم بلاطة في نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2021 - 10:56

حركة حماس تنعى الشهيد الفتى عماد حشاش الذي ارتقى خلال مواجهات مسلحة دفاعا عن مخيم بلاطة في نابلس

منذ 18 mins 24 August، 2021
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