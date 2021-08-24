أسعار النفط تواصل الارتفاع على وقع منح لقاح فايزر الموافقة الكاملة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن منحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح فايزر- بيونتيك، مما أثار آمال المستثمرين في أن ارتفاع الطلب على الوقود سيتبع زيادة محتملة في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، أو 0.3٪، إلى 68.96 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0454 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا، أو 0.2%، إلى 65.78 دولارا للبرميل، بحسب وكالة رويترز.

وأمس الإثنين، قفز الخامان القياسيان أكثر من 5%، بدعم من ضعف الدولار الأمريكي، بعدما تكبدا أكبر أسبوع من الخسائر خلال ما يزيد عن 9 أشهر وذلك الأسبوع الماضي.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، التي سمحت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بلقاح ثنائي الجرعة من فايزر/ بيونتيك للاستخدام الطارئ، موافقة كاملة للاستخدام لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكثر، ليصبح بذلك أول لقاح يجتاز ذلك.

ويأمل مسؤولو الصحة أن يقنع هذا الإجراء الأمريكيين غير المطعمين بأن اللقاح آمن وفعال.

وقال إدوارد مويا كبير المحللين في OANDA: “قد ينتهي تردد اللقاحات لدى البعض الآن بعد أن أعطت إدارة الغذاء والدواء إشارة واضحة تماما”.

المصدر: سبوتنيك