نائب ايراني ارمني يحث على تحفيز زيادة الانجاب في البلاد

حثّ النائب عن الطائفة الارمنية في طهران وشمال ايران آرا شاورديان على تنفيذ سياسات تحفيز زيادة الانجاب في البلاد.

وكتب عضو الهيئة الرئاسية للجنة الشؤون الاعمارية البرلمانية الايرانية النائب شاورديان في تغريدة اوردها على حسابه الشخصي في موقع تويتر اليوم الاثنين: إن الصين قامت بإعادة النظر في سياساتها السكانية حيث أصدرت السلطات ترخيصا لانجاب طفل ثالث فيما شهدنا، خلال الاعوام الاخيرة، سياساتها السكانية من قبيل رفع اسعار بعض السلع أو الغاء حوافز الانجاب.

واضاف: إذا كانت الصين تواجه أزمة سكانية رغم نفوسها 1،5 مليار نسمة لذلك فإن ايران التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة ليست مستثناة بالتأكيد.

المصدر: وكالة انباء فارس