الرئيس التونسي يمدد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق اختصاصات مجلس النواب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 24 2021 - 03:02

الرئيس التونسي يمدد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق اختصاصات مجلس النواب

منذ 36 mins 24 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة